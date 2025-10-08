Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Yahşihan'da Sağlıklı Hayat Akademisi Eğitimleri sürüyor

        Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Sağlıklı Hayat Akademisi Eğitimleri kapsamında, Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kadınlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:05 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yahşihan'da Sağlıklı Hayat Akademisi Eğitimleri sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Sağlıklı Hayat Akademisi Eğitimleri kapsamında, Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kadınlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Eğitimlerde katılımcılara kronik hastalıkların önlenmesi, doğru ilaç kullanımı, kanser türleri ve erken teşhisin önemi gibi birçok konuda bilgi verildi.

        Sağlık personelleri tarafından sunulan eğitimlerde, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması, düzenli sağlık kontrollerinin önemi ve hastalıkların erken fark edilmesi konuları anlatıldı.

        Katılımcılar, özellikle kanserin erken evrede tespit edilmesinin tedavi sürecindeki başarı oranlarını artırdığı yönünde bilgilendirildi.

        Ayrıca, kronik hastalıkların kontrol altına alınmasında ilaçların bilinçli kullanımı ve yaşam tarzı değişikliklerinin etkisi vurgulandı.

        Eğitim sonunda kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!

        Benzer Haberler

        Yahşihan'da Emzirme Haftası etkinlikleri
        Yahşihan'da Emzirme Haftası etkinlikleri
        Bahşılı'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
        Bahşılı'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
        Kırıkkale'de "18. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu
        Kırıkkale'de "18. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu
        Kırıkkale'de yaklaşık 600 ton saman balyası alev alev yanıyor
        Kırıkkale'de yaklaşık 600 ton saman balyası alev alev yanıyor
        Kırıkkale'de saman balyalarında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kırıkkale'de saman balyalarında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada
        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada