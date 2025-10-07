Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de "18. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu

        Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkalegücü Spor iş birliğinde düzenlenen "18. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 20:00 Güncelleme: 07.10.2025 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de "18. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkalegücü Spor iş birliğinde düzenlenen "18. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu.

        İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Anadolu'nun tam ortası Kırıkkale'de ödül töreninin 18'incisini düzenlemenin çok değerli olduğunu söyledi.

        Destek olanlara teşekkür eden Önal, birçok ilden sporcu ve spor insanını ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz de desteklerinden dolayı başkan Önal ve ekibine teşekkür etti.

        İvmelerinin her geçen gün yükseldiğini dile getiren Gündüz, "Büyük ödül törenleri arasına girdik. Türkiye'nin en önemli ve prestijli ödülleri arasında üçüncü sıradayız. Bu, muhteşem bir olay. Küçük bir Anadolu ili bunu başardı ve devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'e "Yılın Federasyon Başkanı" ödülü takdim edildi.

        Akgül, yeni federasyon başkanı olduğunu anımsatarak, "Bizim için erken bir ödül oldu. İnşallah güzel hizmet etmek ve yeni şampiyonlar çıkarmak nasip olur." diye konuştu.

        Spor alanında yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı", Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da "Yılın İl Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

        Başkan Arı, ödülünü Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz'dan alırken Ünlüce adına Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal'a, Özcan adına ise Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'a ödülleri verildi.

        Programda 19 kategoride ödüller, sahiplerini buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de yaklaşık 600 ton saman balyası alev alev yanıyor
        Kırıkkale'de yaklaşık 600 ton saman balyası alev alev yanıyor
        Kırıkkale'de saman balyalarında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kırıkkale'de saman balyalarında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada
        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada
        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        600 bin TL'lik altın bulunan keseyi alan kişiler, yüz tanıma sistemiyle tes...
        600 bin TL'lik altın bulunan keseyi alan kişiler, yüz tanıma sistemiyle tes...