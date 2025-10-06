Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Efecan E. (20) idaresindeki 71 ADG 536 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Ersoy'a (32) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ersoy, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.
