Kırıkkale'de saman balyalarında çıkan yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

İlçeye bağlı Çerikli beldesinde besicilik yapan Muhittin Demirtaş'a ait mandıranın yanında bulunan saman balyalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

