Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de saman balyalarında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yaklaşık 600 tonluk saman balyası yığınında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 02:14 Güncelleme: 07.10.2025 - 02:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de saman balyalarında çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yaklaşık 600 tonluk saman balyası yığınında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Çerikli beldesinde besicilik yapan Muhittin Demirtaş'a ait mandıranın yanında bulunan saman balyalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

        Yaklaşık 600 ton saman balyasının bulunduğu bölgede, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halep'te çatışmalar yaşanıyor
        Halep'te çatışmalar yaşanıyor
        Donald Trump'tan Gazze açıklaması
        Donald Trump'tan Gazze açıklaması
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada
        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada
        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        600 bin TL'lik altın bulunan keseyi alan kişiler, yüz tanıma sistemiyle tes...
        600 bin TL'lik altın bulunan keseyi alan kişiler, yüz tanıma sistemiyle tes...
        Kırıkkale'deki "irtikap" soruşturmasında 6 şüpheli ile bir şirketin mal var...
        Kırıkkale'deki "irtikap" soruşturmasında 6 şüpheli ile bir şirketin mal var...
        Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, 6 şüphelinin mal varlıklarına...
        Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, 6 şüphelinin mal varlıklarına...