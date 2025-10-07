Kırıkkale'de saman balyalarında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yaklaşık 600 tonluk saman balyası yığınında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yaklaşık 600 tonluk saman balyası yığınında çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Çerikli beldesinde besicilik yapan Muhittin Demirtaş'a ait mandıranın yanında bulunan saman balyalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 600 ton saman balyasının bulunduğu bölgede, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.