Bahşılı'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.
Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Sinevizyon gösterisinin ardından öğrenciler tarafından şiir ve ilahiler okundu, çeşitli etkinlikler yapıldı.
Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona eren programda katılımcılara hurma ikram edildi.
Programa Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Vekili Özcan Akdeniz, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
