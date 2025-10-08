Yahşihan'da öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi
Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından "Sağlıklı Hayat Merkezi" çalışmaları kapsamında öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi.
Ahmet Sandalcı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen sağlıklı beslenme eğitimde, dengeli beslenmenin önemi, fast food ve hazır gıdaların olumsuz etkileri, su tüketiminin gerekliliği ve fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki rolü anlatıldı.
Öğrenciler, günlük beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeleri ve sağlıklı tercihler yapmaları konusunda teşvik edildi.
Ayrıca Murat Sıtkı Ortaokulu'nda da diyabet ve korunma yöntemleri konulu eğitim verildi.
Eğitimlerde interaktif sunumlar, görsel materyaller ve örnek uygulamalar kullanılarak öğrencilerin ilgisi artırıldı.
Program sonunda öğrencilerin soruları yanıtlanarak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşta kazanılmasının önemi vurgulandı.
