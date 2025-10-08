Yahşihan'da öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi

Ayrıca Murat Sıtkı Ortaokulu'nda da diyabet ve korunma yöntemleri konulu eğitim verildi.

Ahmet Sandalcı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen sağlıklı beslenme eğitimde, dengeli beslenmenin önemi, fast food ve hazır gıdaların olumsuz etkileri, su tüketiminin gerekliliği ve fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki rolü anlatıldı.

