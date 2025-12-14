Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Hidayet O'nun, Kırşehir'de görevli uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Bilgehan O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü ile araçtaki Hidayet O. (29) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ayrıca araçtan kopan parçalar, park halindeki 2 araca da zarar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.