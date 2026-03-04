Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kırıkkale'de iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Kuzey, güney, doğu ve batı nereye bakarsanız bakın etrafımız ateş çemberi ama biz o ateş çemberinin içerisinde hamdolsun faaliyetlerimize, hizmetlerimize devam ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 21:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kırıkkale'de iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Kuzey, güney, doğu ve batı nereye bakarsanız bakın etrafımız ateş çemberi ama biz o ateş çemberinin içerisinde hamdolsun faaliyetlerimize, hizmetlerimize devam ediyoruz." dedi.

        Ercan, AK Parti İl Başkanlığı’nca Kırıkkale Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, siyasete İstanbul'da başladığını söyledi.

        İstanbul'un ilçelerinin bir hayli hatta bazı ilçelerin Anadolu'daki illerin çoğundan büyük olduğunu dile getiren Ercan, "İstanbul'da da malumunuz son yerel seçimlerde biraz bizi üzen durumlar oldu. Bazı belediyeleri kaybettik. Neden kaybettiğimize baktığımız zaman genelde sorun, maalesef ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ya da belediye bizde olan yerlerde özellikle belediye ile teşkilat arasında bazı sorunlar olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda da belediyelerimizi kaybettik. Burada birlik ve beraberliğimizin olması, çok değerli ve önemli." diye konuştu.

        Ercan, kadınların siyasete katılmasını halen var gücüyle desteklemeye devam eden liderleri Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye tarihinde değil, dünya tarihinde sosyolojik bir keşif yaptığını vurguladı.

        Kırıkkale'nin savunma sanayisinin merkezi olduğuna dikkati çeken Ercan, " ROKETSAN geliyor, MKE A.Ş. daha kuvvetleniyor. İnşallah böylece hem istihdam artacak hem de bu yatırımlarla beldemiz, ilçemiz ve ilimiz çok daha gelişecek. Bu son haftada İran'da İsrail'den dolayı başlayan bir savaş var ama bunun öncesi de vardı zaten. Sadece bu 3 günlük mesele değil. Biliyorsunuz Gazze'de kanayan yaramız var. Bunun haricinde etrafımız aynı şekilde. Kuzey, güney, doğu ve batı nereye bakarsanız bakın etrafımız ateş çemberi ama biz o ateş çemberinin içerisinde hamdolsun faaliyetlerimize, hizmetlerimize devam ediyoruz. Ne kadar şükretsek azdır Allah'a."

        Programda, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özden Temoçin de konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i!
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kırıkkale'de konuştu:
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kırıkkale'de konuştu:
        Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi
        Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi
        Kırıkkale'de okullarda deprem ve tahliye tatbikatı
        Kırıkkale'de okullarda deprem ve tahliye tatbikatı
        Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Trafikte korku dolu anlar kamerada: Otomobil böyle savruldu
        Trafikte korku dolu anlar kamerada: Otomobil böyle savruldu
        Kırıkkale Belediyesi mezarlıklarda bakım çalışması başlattı
        Kırıkkale Belediyesi mezarlıklarda bakım çalışması başlattı