        Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 19:56
        Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        H.Y. idaresindeki 06 EFB 05 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeki S.T'nin kullandığı 06 FL 8953 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 EFB 05 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki bir işletmenin tabelasına daha sonra park halindeki bir araca çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan H.Y, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

