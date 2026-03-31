Kırıkkale'de define arayan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde define arayan 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halim Şenses Mahallesi Sakızlık mevkisinde define için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, H.B, R.K, B.E. ve M.K. 6 metre derinliğindeki kuyuda kazı yaptıkları sırada yakalandı, kullandıkları aletlere el konuldu. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

