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Kırıkkale’de yaşlı vatandaşlar sağlık kontrolünden geçti Başkan Saygılı, 'Mahalle Konağı'nda yaşlılarla bir araya geldi

İHA

Kırıkkale’de yaşlı vatandaşlar sağlık kontrolünden geçti Başkan Saygılı, 'Mahalle Konağı'nda yaşlılarla bir araya geldi

Kırıkkale’de 'Yaşlılar Haftası' dolayısıyla 'Mahalle Konağı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar sağlık kontrolünden geçti.
Kırıkkale Belediyesi tarafından yaşlılara yönelik 'Mahalle Konağı'nda etkinlik düzenlendi. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 1824 Mart 'Yaşlılar Haftası' dolayısıyla Selim Özer Mahalle'sindeki 'Mahalle Konağı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Moral etkinliğinde yaşlı vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Saygılı, istek ve sorunlarını dinleyerek kendilerine yönelik projelerini anlattı. Moral depolayan yaşlılar da ilgisinden dolayı Başkan Saygılı'ya teşekkürlerini iletti.
Belediye'de görevli KBB Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Demir, yaşlı vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdi. Şeker ve tansiyon gibi ölçümler yapılırken sağlıklarına dikkat etmeleri hususunda da tavsiyelerde bulunuldu.

"Allah onları başımızdan eksik etmesin"
Gazetecilere açıklama yapan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Yaşlılar Haftası münasebetiyle değerli büyüklerimizi Selim Özer Mahallemizdeki ‘Mahalle Konağı’mızda ziyaret edelim istedik. Onların hal hatırlarını soralım onlarla hemhal olalım istedik. Doktor meclis üyemizde bizimle birlikte bu ziyarete katıldı ve kendilerini muayene ediyor şikayetlerini dinliyor. Onlarla ilgili çözümler buluyoruz. Rabbim onları başımızdan eksik etmesin. Pandemi sürecindeyiz salgın sürecinin içerisindeyiz onlarda bu dönemde çok sıkıldılar gerçekten sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin diliyoruz. Hepimizin büyükleri başımızın üzerinde yerleri var. Rabbim sağlıklı sıhhatli ömürler versin inşallah” dedi.

"Çok memnun olduk"
Sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan 70 yaşındaki emekli hemşire Zekiye Kaya, “14 senedir kolon kanseriyim. Durumum çok iyi Allah’a şükür. Sağlığımız yerinde çok şükür iyiyiz. Allah razı olsun yapanlardan ilgilenenlerden. Şimdi görüştük sevindik bir mahalleye galip de vatandaşları bir araya biriktirip de konuşmak herkesin harcı değil yani. Çok memnun olduk. Evdeki kadınlarımızı kızlarımızı getirdiler buraya yardımcı oldular çok iyiyiz çok memnunuz” diye konuştu.

"Çok sıcak olarak bizlere ilgi gösterdi"
72 yaşındaki emekli öğretmen Yaşar Kaya ise “Kırıkkale Belediye Başkanı geldi. Kendisiyle oturduk sohbet ettik. Çok sıcak olarak bizlere ilgi gösterdi. Bizim sorularımız oldu belediye başkanımıza. O da güzelce cevap verdi. Elinden geldiğince her şeyi yapma sözü verdi. Yanında doktor getirmiş belediye başkanı. Doktor da muayene ediyor. Gereken neyse onları söylüyor” ifadesini kullandı.

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