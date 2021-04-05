Kayalıkta sıkışan keçiyi AFAD kurtardı

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sıkıştığı kayalıklarda mahsur kalan keçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı köyünde yaşayan bir şahsın keçisi, sıkıştığı sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla hayvanını kurtaramayan şahıs, AFAD'dan yardım istedi. İhbar üzerine derhal Hacıbalı köyüne giden Kırıkkale AFAD ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. İlk etapta hayvanın mahsur kaldığı kayalık alana ulaşan ekipler, kurdukları ipli sistemle keçiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Uzun uğraşlar sonrasında kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

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