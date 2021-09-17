Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: "İsterseniz 10 bin lira yazın" PCR testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla birlikte cadde de dolaşırken yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: "İsterseniz 10 bin lira yazın" PCR testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla birlikte cadde de dolaşırken yakalandı

İHA

Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: "İsterseniz 10 bin lira yazın" PCR testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla birlikte cadde de dolaşırken yakalandı

Kırıkkale'de Covid19 PCR testi pozitif olan genç bir kadın, arkadaşlarıyla birlikte caddede dolaşırken polise yakalandı. Genç kadın, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle de uygulanan cezaya "mükemmel, isterseniz 10 bin lira yazın" diyerek tepki gösterdi.
Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde gece yarısı devriyesi sırasında cedde de dolaşan bir grup vatandaşın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Ekipler, sorgulamada Tuğçe P'nin (21) izleminin devam ettiğini belirledi. Polis, durumun İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Denetim ekiplerince yapılan HES kodu kontrolünde Tuğçe P'nin Covid19 PCR testinin pozitif olduğu tespit etti.

"Mükemmel, 10 bin lira yazın"
Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan Tuğçe P, "Mükemmel, çok güzel. İsterseniz 10 bin lira yazın" diyerek tepki gösterdi. Ekipler, buradaki işlemlerin arından 21 yaşındaki Tuğçe P'yi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurda yerleştirildi. Yanında bulunan 4 arkadaşı da temaslı yazılarak 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konteyner altında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı
YEREL HABERLER Konteyner altında mahsur kalan yavru köpekler ...
Riskli gruptaki gencin polislerden şikayetçi olma nedeni 'pes' dedirtti: 'Beni çok beklettiniz' Apart evde düzenlenen eğlenceye katılan bir kadına 4 bin 50 lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Riskli gruptaki gencin polislerden şikayetçi olma ...
Karantina süresinin bitmesine dakikalar kala yolculuk yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Karantina süresinin bitmesine dakikalar kala yolculuk ...
Markete giderken polise yakalanan koronalı gençten ilginç tepki: "Abarttınız"
YEREL HABERLER Markete giderken polise yakalanan koronalı gençten ...
Kovid-19 hastası markete giderken GBT sorgusunda yakalandı
YEREL HABERLER Kovid-19 hastası markete giderken GBT sorgusunda ...
Aşı yaptırmayan sağlık memuru virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Aşı yaptırmayan sağlık memuru virüse yenik düştü
Kırıkkale, gönüllerin valisini uğurladı
YEREL HABERLER Kırıkkale, gönüllerin valisini uğurladı
AFAD Başkanı Sezer'den İHA'ya ziyaret
YEREL HABERLER AFAD Başkanı Sezer'den İHA'ya ziyaret
AFAD Başkanı Sezer: “Beni anarken 'bizim Yunus' demenizi bütün gönlümle isterim” Yunus Sezer’den Kırıkkale’ye duygusal veda
YEREL HABERLER AFAD Başkanı Sezer: “Beni anarken 'bizim Yunus' ...
Kırıkkale'de okullarda dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Kırıkkale'de okullarda dezenfekte çalışması
Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken otobüste yakalan Covid'li yolcu: "Cenazeden dönüyordum" Karantina süresinin bitimine 2 saat kala jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken otobüste ...
Karantina süresinin bitmesine saatler kala denetimde yakalandı
YEREL HABERLER Karantina süresinin bitmesine saatler kala denetimde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.