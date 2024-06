Bulgaristan Başbakanı Glavçev: Düzensiz göçle mücadele konusunda Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek azdır

KIRKLARELİ'nin Dereköy Sınır Kapısı'nda Türk heyeti ile toplantıda bir araya gelen Bulgaristan Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev, "Düzensiz göçle mücadele konusunda Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

Kırklareli'den Bulgaristan'a açılan Dereköy ile Bulgaristan tarafındaki Malko Tirnovo Sınır Kapısı'nın modernizasyonu için iki ülkenin heyetleri Dereköy Sınır Kapısı'nda bir araya geldi. Bulgaristan Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov ile beraberindeki heyet Bulgaristan tarafından yürüyerek geldiği Dereköy Sınır Kapısı'nda Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırklareli Valisi Birol Ekici ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. İki ülke heyetleri arasında sınır kapılarının modernizasyonu ve TIR trafiğine açılması konusunda düzenlenen toplantıda, Bulgar konuklara Ticaret Bakanlığı ve Kırklareli Valiliği tarafından sunum yapıldı.

Dereköy ve Malko Tırnova Sınır Kapısı'ndaki yük trafiğine değinen Stoyanov, "Bugün tarihe not düşülecek. Ben düşünüyorum, iki ülkenin yük trafiğinin buradan geçmesi her iki ülke için de önümüzdeki yıl içerisinde bu sorunu çözmüş olacağız. Hepimiz gümrüklerin ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz. Artık her iki ülkenin yetkilileri görüşüp, çözüm yolu bulunacak. Bu konu buraya kadar geldiğine göre çözüme kavuşması şart. Bu konu 3-4 bakanlığı etkiliyor. Bu bakanlıklar hep beraber birlikte çalışacak, sınır polisimiz ise yerel olarak çalışacak. Biliyorum ki her iki ülke ciddi çalışma yapacak ve çok yakın zamanda burada açılış için kurdele keseceğiz" ifadelerini kullandı.