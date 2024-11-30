Kırklareli Valisi Turan, doğalgaz kombine çevrim santralinde incelemede bulundu

Turan, daha sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin Türkiye'nin en eski doğalgaz çevrim santrali olduğunu ifade eden Turan, enerjide Türkiye Yüzyılı hedefine yönelik sürdürülen çalışmaları önemsediklerini söyledi.

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