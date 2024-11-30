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        Kırklareli Valisi Turan, doğalgaz kombine çevrim santralinde incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:06
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        Kırklareli Valisi Turan, doğalgaz kombine çevrim santralinde incelemede bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde incelemede bulundu.

        Santral sahasını gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı.

        Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin Türkiye'nin en eski doğalgaz çevrim santrali olduğunu ifade eden Turan, enerjide Türkiye Yüzyılı hedefine yönelik sürdürülen çalışmaları önemsediklerini söyledi.

        Turan, daha sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Bölge müdürü Mehmet Kürşat Özveren'den brifing alan Turan, personele çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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