Kırklareli'nde 99 araç trafikten men edildi
Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 99 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.
Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 99 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 20-26 Kasım tarihlerinde trafik denetimleri yapıldı.
15 bin 291 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde 99 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.
Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgi verdi.
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