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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 13:11 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:11
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

        Vali Turan, yüksekokul müdürü Doç. Dr. Ahmet Oğuz Akgüneş'ten akademik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette, Vize Kaymakamı Kemal Balaban da yer aldı.

        - "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" tanıtıldı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin tanıtım programına katıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında bilgi verdi.

        Programda ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesini tanıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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