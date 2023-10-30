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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam'dan ziyaretler

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:34 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:34
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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam'dan ziyaretler
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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Sarıçam, esnafları ziyaret edip istekleri dinledi.

        Daha sonra Altıyol Mahallesi'ni ziyaret eden Sarıçam, bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

        Burada vatandaşlarla sohbet eden Sarıçam, vatandaşların kendilerine ilettiği tüm sorunlarla ilgilendiklerini ifade etti.

        AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ifade eden Sarıçam, Türkiye'nin artık örnek alınan bir ülke olduğunu kaydetti.

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