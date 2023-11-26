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        Kırklareli'nde motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

        Kırklareli Valiliğince, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:20 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:20
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        Kırklareli'nde motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
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        Kırklareli Valiliğince, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağışlar nedeniyle kentte tedbirler alındığı bildirildi.

        Tedbirler kapsamında trafikte seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtildi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada Kırklareli'nin de aralarında yer aldığı 20 il için "sarı" meteorolojik uyarı verildi.

        Açıklamada, çatı uçması, ağaç direk devrilmesi, soba baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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