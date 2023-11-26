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        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:56
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        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
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        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

        Edirne'de, Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde yağış etkili oluyor.

        Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Balkan köyleri de sabah başlayan ve etkisini arttıran yağış nedeniyle beyaza büründü.

        Trafik ekipleri, sınır kapısı yolunda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Karayolları ekipleri de küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde kar yağışı Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili oluyor.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın yoğun olduğu kesimlerde ulaşımın aksamaması için küreme ve tuzlama çalışmasında bulunuyor.

        Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kent merkezinde de kar aralıklarla etkili oluyor.

        Tekirdağ'da da yüksek kesimler kar nedeniyle beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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