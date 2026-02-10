Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" ebru, hat ve tezhip sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 16:04 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lüleburgaz ilçesinde "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" ebru, hat ve tezhip sergisi açıldı.

        İlçe Halk Eğitim Merkezince fuaye salonunda gerçekleştirilen sergi açılışına, Kaymakam Kemal Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kasım Konak ile kursiyerler katıldı.

        Yıldız ve beraberindekiler, sergiyi gezerek kursiyerler tarafından hazırlanan eserler hakkında usta öğreticilerden bilgi aldı.

        Sergi, hafta sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak.

        - Sağlık personeli masa tenisi turnuvasında yarıştı

        Lüleburgaz'da sağlık personeli arasında "Beyaz Önlükler Masa Tenisi Turnuvası" yapıldı.

        Lüleburgaz Zirve Spor Kulübünce sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla kulüp salonunda gerçekleştirilen turnuvaya, doktor ve hemşire ile sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 14 kişi katıldı.

        Turnuvada, kadınlarda Salihan İşler, erkeklerde ise Emrullah Demirel şampiyon oldu.

        Turnuvanın ardından İşler ve Demirel'e kupa ve madalyaları takdim edildi.

        - Ramazan pidesi fiyatları belirlendi

        Lüleburgaz ilçesinde ramazan pidesi fiyatı belirlendi.

        Lüleburgaz Gıda Maddeleri Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı İlhan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, pidenin arife gününden itibaren fırınlarda üretilmeye başlanacağını belirtti.

        Karaca, 260 gram ramazan pidesinin 25 liradan satışa sunulacağını, 310 gram pidenin 30 lira, 460 gram pidenin ise 45 lira olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Pınarhisar'da yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi
        Pınarhisar'da yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi
        Kırklareli'de rüşvet operasyonu; 7 gözaltı
        Kırklareli'de rüşvet operasyonu; 7 gözaltı
        Trakya'nın nüfusu 2 milyona ulaştı
        Trakya'nın nüfusu 2 milyona ulaştı
        Kırklareli Valisi Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli'nde asayiş
        Kırklareli'nde asayiş
        Kırklareli'nde Turizm Master Planı Hazırlık Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Turizm Master Planı Hazırlık Toplantısı yapıldı