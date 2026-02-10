Kırklareli Valisi Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, hane ziyaretlerinde bulundu.



Vali Turan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Mustafa Ermiş'i evinde ziyaret etti.



Ermiş'in çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Turan, Ermiş'e başarı dileğinde bulundu.



Ardından Turan ile Ermiş bir süre sohbet etti.



Turan daha sonra evinde tedavi gören Nazmiye Koçer'i ziyaret etti.



Koçer'in taleplerini dinleyen Turan, kendilerine iletilen tüm sorunların çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını kaydetti.



Ziyaretlerde, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz ile Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya da bulundu.



















