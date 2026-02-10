Kırklareli'nde adliye personeline sanal kumar bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) personeli tarafından Kırklareli Adliyesi konferans salonunda düzenlenen programda, sanal kumar bağımlılığıyla mücadele ve tütün kullanımının zararları hakkında bilgi verildi. Programda ayrıca Yeşilay Danışmanlık Merkezinin tanıtımı gerçekleştirildi. Eğitime, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile adliye personeli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.