Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü. İnece beldesinde üretim yapan tesisin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, İl Özel İdaresi, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangın, hasara yol açtı. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, bölgede incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.