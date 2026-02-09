Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 19:58 Güncelleme: 09.02.2026 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        İnece beldesinde üretim yapan tesisin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, İl Özel İdaresi, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangın, hasara yol açtı.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, bölgede incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde odun keserken hızarın üzerine düşen işçi ağır yaralandı
        Kırklareli'nde odun keserken hızarın üzerine düşen işçi ağır yaralandı
        Kırklareli'nde sigarayı bırakanlara teşekkür belgesi
        Kırklareli'nde sigarayı bırakanlara teşekkür belgesi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğine katıldı
        Kırklareli Valisi Turan, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğine katıldı
        Kırklareli'nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutu...
        Kırklareli'nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutu...
        Kırklareli'nde çocuklar spor sayesinde kötü alışkanlıklardan korunuyor
        Kırklareli'nde çocuklar spor sayesinde kötü alışkanlıklardan korunuyor