Kırklareli Valisi Turan, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğine katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Timurtaşpaşa Camisi'nde gerçekleştirilen programda, namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. İl Müftüsü Yusuf Eviş'in namazı kıldırmasının ardından dua edildi, tesbihat yapıldı. Ardından Vali Turan, vatandaşlarla sohbet ederek, isteklerini dinledi. Katılımcılara program sonunda çorba ikram edildi.

