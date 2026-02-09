Habertürk
        Kırklareli Valisi Turan, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğine katıldı

        Kırklareli Valisi Turan, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğine katıldı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 09:43 Güncelleme: 09.02.2026 - 09:43
        Kırklareli Valisi Turan, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğine katıldı
        Kırklareli Valisi Uğur Turan "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Timurtaşpaşa Camisi'nde gerçekleştirilen programda, namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.


        İl Müftüsü Yusuf Eviş'in namazı kıldırmasının ardından dua edildi, tesbihat yapıldı.


        Ardından Vali Turan, vatandaşlarla sohbet ederek, isteklerini dinledi.


        Katılımcılara program sonunda çorba ikram edildi.

