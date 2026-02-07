Habertürk
        Kırklareli'nde "Sadık Ahmet" filmi izlendi

        Kırklareli'nde "Sadık Ahmet" filmi izlendi

        Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının konu alındığı TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filmi, Kırklareli'nde izlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:51 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:51
        Kırklareli'nde "Sadık Ahmet" filmi izlendi
        Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının konu alındığı TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filmi, Kırklareli'nde izlendi.

        Kırklareli Ülkü Ocakları Başkanlığınca Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programda dev ekranda "Sadık Ahmet" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Derya Bulut,, programda yaptığı konuşmada, Dr. Sadık Ahmet'in hayatını konu alan filmi herkesin izlemesini önerdi.

        Toprağı vatan yapanların mirasının çok kıymetli olduğunun altını çizen Bulut "Çünkü vatanın, bayrağın ne olduğunu tarihten bugüne bize bırakılan mirasın ne kadar büyük bir miras olduğunu çok iyi anlamış hissetmiş bir toplumuz." dedi.



