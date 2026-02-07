Kırklareli'nde taksirle yaralama şüphelisiyle "bağış" şartıyla uzlaştı
Kırklareli'nde bir kişi, kendisini taksirle yaralayan şüpheliyle bağış şartıyla uzlaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran K.T, taksirle yaralanmasına sebep olan yabancı uyruklu K.A. hakkında şikayette bulundu.
Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.
Müşteki K.T, uzlaştırmacıya, şüpheli K.A'nın Yalova'da saldırı sonucunda hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü personeli avukat Zekeriya Polat'ın ailesine 3 bin lira bağış yapması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini bildirdi.
Teklifi kabul eden şüpheli K.A, uzlaştırma kararı kapsamında avukatın ailesine 3 bin lira bağışta bulundu.
