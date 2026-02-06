Habertürk
        Trakya'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Trakya'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, depremin 3. yılında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 15:38 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:43
        Trakya'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, depremin 3. yılında anıldı.

        Edirne Valiliğince Eski Cami'de düzenlenen programda mevlit okutuldu.

        Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda hayatını kaybedenler için dua edildi.

        İl Müftüsü Ercan Aksu, konuşmasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Programa Edirne Valisi Yunus Sezer, AFAD çalışanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli Valiliğince Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda mevlit okutuldu.

        Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda hayatını kaybedenler için dua edildi.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş, konuşmasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Türk milletinin 3 yıl önce bugün çok büyük bir felaket yaşadığını hatırlatan Eviş, bu acıların Türk milletinin birlik ve beraberliğiyle aşıldığını kaydetti.

        Türk milletinin büyük bir imtihandan geçtiğini dile getiren Eviş, 3 yıl önce yaşanan asrın felaketinin yüreklerde derin bir yara bıraktığı kaydetti.

        Programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Tekirdağ'da da Orta Cami'de düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

        Deprem şehitleri için dua edildi.

        Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

