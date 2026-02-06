Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "15. Kariyer Günleri" etkinliği gerçekleştirilecek.





KLÜ'den yapılan açıklamada, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünde düzenlenecek etkinlikte, seyahat acenteleri, konaklama işletmeleri ve bölgesel işletmelerin katılımıyla öğrencilere yönelik atölye çalışmaları yapılacağı belirtildi.





Kariyer Günleri'nin, öğrencilerin turizm sektörünü yakından tanımalarına, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek kariyer planlamalarına yön vermelerine katkı sağlamasının amaçlandığı, etkinliklere tüm vatandaşların katılabileceği kaydedildi.





- İğneada içme suyu arıtma tesisi onarıldı





İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, 2023 yılında meydana gelen selde zarar gören içme suyu arıtma tesisinin onarıldığını bildirdi.





Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, tesisin yeniden hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Onarımda emeği geçenlere teşekkür eden Erdem, "2023 yılında yaşadığımız sel felaketinin ardından zarar gören içme suyu arıtma tesisimizi yeniden faaliyete aldık. Artık beldemize sağlıklı, temiz ve içilebilir suyu yeniden şebekemizden veriyoruz." ifadelerini kullandı.



