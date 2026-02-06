Kırklareli'nde sis etkili oldu

Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Kentte sabah saatlerinde başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düşmesi nedeniyle trafikte güçlükle ilerledi. Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

