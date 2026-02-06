Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Trakya'da okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu

        Trakya'da okullarda, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak, birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak amacıyla ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 09:42 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:42
        Trakya'da okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu
        Trakya'da okullarda, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak, birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak amacıyla ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


        Edirne'deki okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki 75. Yıl İlkokulu öğrencileri ders öncesi okul bahçesinde toplandı.

        Okul Müdürü Mustafa Doğan, yaptığı konuşmada 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını belirterek, "Yaşanan felaketler bize deprem hakkında tedbir almamız gerektiğini söylüyor. Bu felaketlerin tekrar yaşanmaması için bütün tedbirleri alacağız." dedi.

        Daha sonra öğrenci ve öğretmenler saygı duruşunda bulundu.

        4-E sınıfı öğrencilerinden Eylül Çamo, AA muhabirine, depremlere karşı sağlam binalar inşa edilip daha sıkı önlemler alınabileceğini söyledi.

        Elif Paynazoğlu da güvenli binaların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli ve Tekirdağ'daki tüm okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler, ilk ders başlamadan önce okul bahçesinde sıraya girdi. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Okul Müdürü Hidayet As, programda yaptığı konuşmada, 3 yıl önce yaşanan asrın felaketini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

        Tüm zorlukların devlet ve milletin gücüyle aşıldığını ifade eden As, "Bizler bugün burada sadece bir doğal afeti anmıyoruz. Aynı zamanda o karanlık günleri aydınlatan 'asrın birlikteliğini', sarsılmaz kardeşliğimizi ve millet olma irademizi hatırlıyoruz." dedi.

        Öğrencilerden Gül Donmaz da AA muhabirine, 3 yıl önce depremlerde hayatını kaybeden arkadaşları için çok üzüldüğünü belirterek, "Onlar artık aramızda yok. Biz onları unutmayacağız. Bugün deprem şehitlerimizi anıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tekirdağ'daki Süleymanpaşa İlkokulu'nda da anma töreni düzenlendi.

        Törende öğrenciler ve öğretmenler, depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

        Okul Müdürü Abdurrahman Metinoğlu, deprem şehitlerini saygıyla andıklarını ifade etti.

        Öğrencilerden Defne Aydoğdu da depremde çok sayıda can kaybı yaşandığını belirterek, hayatını kaybedenler için üzgün olduklarını dile getirdi.

