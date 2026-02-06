Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 8 bin 381 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.