        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 09:10 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:10
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 8 bin 381 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


















