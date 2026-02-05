Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde yasal boy sınırı altında avlanan 1 ton 300 kilogram istavrite el konuldu

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 1 ton 300 kilogram istavrite el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:49 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde yasal boy sınırı altında avlanan 1 ton 300 kilogram istavrite el konuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 1 ton 300 kilogram istavrite el konuldu.

        İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İğneada açıklarında denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, bir balıkçı teknesine yaptığı denetimde, mevzuat hükümlerine aykırı şekilde, yasal boy limiti 13 santimetrenin altında avlanan 1 ton 300 kilogram istavrite el koydu.


        Denetimde tekne kaptanına idari para cezası uygulandı.

        El konulan 110 kasa balık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi. Balıklar, vakıf görevlilerince ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Kırklareli İl Genel Meclisi altyapı ve su kaynaklarını ele aldı
        Kırklareli İl Genel Meclisi altyapı ve su kaynaklarını ele aldı
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak zaman zaman etkisini artırıyor
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak zaman zaman etkisini artırıyor
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede babanın renkli fırçası çocuk...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede babanın renkli fırçası çocuk...
        Bu kıraathanede çay 5 lira Babaeski'de her yerde 15-20 liradan satılan bir...
        Bu kıraathanede çay 5 lira Babaeski'de her yerde 15-20 liradan satılan bir...
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı