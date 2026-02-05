Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede babanın renkli fırçası çocuklara umut oluyor

        ÖZGÜN TİRAN - Adıyaman'da uzun yıllar inşaat işçisi olarak çalışan Sefer İpek (59), çocuklarının görev yaptığı illerdeki okulları gönüllü olarak renklendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:15 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede babanın renkli fırçası çocuklara umut oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Adıyaman'da uzun yıllar inşaat işçisi olarak çalışan Sefer İpek (59), çocuklarının görev yaptığı illerdeki okulları gönüllü olarak renklendiriyor.

        İpek, 2012 yılında sağ elinden ameliyat olduktan sonra inşaatlarda çalışamaz hale gelince, "Okullar Renklensin, Çocuklar Neşelensin" sloganıyla çocuklarının görev yaptığı kentleri gezerek okulları ziyaret etmeye başladı.

        Özellikle köy okullarının duvarlarını gönüllü olarak resimlerle süsleyen İpek, okul bahçelerini de geleneksel çocuk oyunlarıyla donatıyor.

        Bugüne kadar 10 ilde yaklaşık 22 okulda çalışma yapan İpek, öğretmen olan çocuğunun görev yaptığı Kırklareli'nde taşımalı sistemle eğitim gören köy çocuklarının bulunduğu İnece Ortaokulunun dış cephesini boyadı, okul bahçesine geleneksel oyunlar çizdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından depremzede çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla okulları renklendiren İpek, deprem bölgelerinde kurulan konteyner okullarda da gönüllü olarak görev yaptı.

        - "Ben okullarda çalışırken çocukluğuma gidiyorum"

        İpek, AA muhabirine, çocukluk yıllarında maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi.

        Okula giden bir çocuk gördüğünde duygulandığını dile getiren İpek, öğrencilerin okullarında mutlu ve huzurlu olmasını istediğini belirtti.

        Okul bahçelerinde çocuklara yönelik oyunları çizerken heyecanlandığını anlatan İpek, "Ben okullarda çalışırken çocukluğuma gidiyorum. Sanki ben o okulda çizgi çizerken, oyun çizerken o oyunu ben oynayacakmışım gibi bir his oluyor bende. Ben mutlu oluyorum." dedi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok büyük acılar yaşadığını ifade eden İpek, deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalardan bir anısını da paylaştı.

        Depremin ilk yılında bir konteyner kentte çizim yaparken bir çocuğun yanına geldiğini anlatan İpek, şunları kaydetti:

        "Bana 'Dede ne yapıyorsun?’ diye sordu. Nasrettin Hoca figürü çizmiştim. 'Peki çocuklar kirletse?' dedi. Ben de 'Bir şey olmaz, tekrar çizerim' dedim. Sonradan öğrendim ki o çocuk hem annesini hem babasını depremde kaybetmiş. Babaannesi bakıyormuş. O gün o çocuğu sevindirdim ya, dünyanın en mutlu insanı oldum. Bu, parayla hesap edilemez. Okullarda resim çizdim, oyun alanları oluşturdum. Kimi okulun basketbol sahasının kapısı sökülmüştü, onun kaynağını yaptım. Bu şekilde çalışırken mutlu oluyorum. O mutluluk parayla alınmaz."

        İpek, Muş, Ardahan, Gaziantep, Eskişehir, İstanbul ve Kırklareli başta olmak üzere çocuklarının görev yaptığı illerdeki okullarda resimler çizdiğini, oyun alanları oluşturduğunu ve kimi okullarda bakım-onarım çalışmalarına da destek verdiğini söyledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        "Melekleri yok ettiler!"
        "Melekleri yok ettiler!"
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek

        Benzer Haberler

        Bu kıraathanede çay 5 lira Babaeski'de her yerde 15-20 liradan satılan bir...
        Bu kıraathanede çay 5 lira Babaeski'de her yerde 15-20 liradan satılan bir...
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde DEAŞ şüphelisi düzensiz göçmenlerle yurt dışına kaçarken yak...
        Kırklareli'nde DEAŞ şüphelisi düzensiz göçmenlerle yurt dışına kaçarken yak...
        Kırklareli'nde kritik su seviyesindeki Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı y...
        Kırklareli'nde kritik su seviyesindeki Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı y...
        Kırklareli İl Genel Meclisi toplantıları devam ediyor
        Kırklareli İl Genel Meclisi toplantıları devam ediyor
        Kırklareli'nde Kanserle Mücadele Konferansı düzenlendi
        Kırklareli'nde Kanserle Mücadele Konferansı düzenlendi