Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, şüpheli M.E.C'nin Kızılcıkdere köyündeki evinde uyuşturucu ürettiği bilgisine ulaştı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin uyuşturucu üretimi için evinde iklimlendirme sistemi kurduğu tespit edildi. Operasyonda, 54 kilogram esrar, 28 kök Hint keneviri, hassas terazi ile kenevir yetiştirmekte kullanılan iklimlendirme sistemleri ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

