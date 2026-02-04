Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:40 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:40
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vize'de içme suyu altyapı çalışmaları sürüyor.

        Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni açılan su kuyusundan ana depoya altyapı hattı çalışması gerçekleştiriyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp de çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarını yeni su kuyuları ile gidermeye çalıştıklarını ifade eden Özalp, vatandaşların suyu tasarruflu kullanması ve israf etmemesi önerisinde bulundu.

        - Su verimliliği eğitimi düzenlendi

        Kırklareli'nde ilkokul öğrencilerine su verimliliği eğitimi verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Ziya Gökalp İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde su tasarrufunun ve verimli su kullanımının önemi anlatıldı.

        Çevre bilinci ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere, gıda israfının önlenmesi, gıda güvenliği ve balık tüketiminin faydaları hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

