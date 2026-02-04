Kırklareli'nden kısa kısa
Vize'de içme suyu altyapı çalışmaları sürüyor.
Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni açılan su kuyusundan ana depoya altyapı hattı çalışması gerçekleştiriyor.
Belediye Başkanı Ercan Özalp de çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.
Özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarını yeni su kuyuları ile gidermeye çalıştıklarını ifade eden Özalp, vatandaşların suyu tasarruflu kullanması ve israf etmemesi önerisinde bulundu.
- Su verimliliği eğitimi düzenlendi
Kırklareli'nde ilkokul öğrencilerine su verimliliği eğitimi verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Ziya Gökalp İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde su tasarrufunun ve verimli su kullanımının önemi anlatıldı.
Çevre bilinci ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere, gıda israfının önlenmesi, gıda güvenliği ve balık tüketiminin faydaları hakkında bilgi verildi.
