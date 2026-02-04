Habertürk
Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Ziya Gökalp İlkokulunda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 09:52 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:52
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Ziya Gökalp İlkokulunda incelemede bulundu.

        Altınöz, okul binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Altınöz, eğitim ve öğretimdeki başarının artması için emek veren öğretmenlere teşekkür etti.

        - İşletmeler denetlendi

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kedi ve köpek maması üreten işletmeler denetlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerde hijyen, üretim koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve saklama koşullarını kontrol etti.

        Bazı ürünlerden ise incelenmek üzere numune alındı.

        - Besicilere kaba yem üretimi eğitimi düzenlendi

        Lüleburgaz'da besicilere kaba yem üretimi konusunda bilgi verildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ceylanköy de, kaba yem üretimi konulu eğitim gerçekleştirdi.

        Eğitimde, kaba yem üretimi, kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin önemi, yem maliyetlerinin düşürülmesi ve kaba yem açığının giderilmesine yönelik uygulanabilir yöntemler hakkında bilgi verildi.









