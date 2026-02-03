Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde kazada kusurlu bulunan İl Özel İdaresi 400 bin lira teminat mektubu verecek

        Kırklareli İl Genel Meclisi, bir trafik kazasında mahkemece kusurulu bulunan İl Özel İdaresi için dava dosyasına sunulmak üzere 400 bin lira değerinde kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesini onayladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 16:35 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde kazada kusurlu bulunan İl Özel İdaresi 400 bin lira teminat mektubu verecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli İl Genel Meclisi, bir trafik kazasında mahkemece kusurulu bulunan İl Özel İdaresi için dava dosyasına sunulmak üzere 400 bin lira değerinde kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesini onayladı.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, şubat ayı birinci birleşimin tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

        Kırklareli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülen davada, İl Özel İdaresinin yol ağında meydana gelen bir trafik kazasında, idarenin kusurlu olduğunun tespiti üzerine icra işlemlerinin askıya alınması çalışması yürütüldü.

        Toplantıda, Kırklareli İcra Müdürlüğündeki dava dosyasına 400 bin lira değerinde kesin ve süresiz teminat mektubu düzenlesine ilişkin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'na yetki verilmesi teklifi görüşüldü.

        Meclis Başkanı Geriş, gündem maddesi hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

        Gündem maddesi, oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda 10 gündem maddesi daha görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde motosiklet ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkış yasağı kal...
        Kırklareli'nde motosiklet ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkış yasağı kal...
        Kırklareli'nde öğrencilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tanıtıldı
        Kırklareli'nde öğrencilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tanıtıldı
        Lüleburgaz'daki üreticilere süt verimliliği eğitimi
        Lüleburgaz'daki üreticilere süt verimliliği eğitimi
        Kırklareli Valiliğinden karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı
        Kırklareli Valiliğinden karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı
        Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara v...
        Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara v...