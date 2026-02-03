Habertürk
        Kırklareli Valiliğinden karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

        Kırklareli Valiliğinden karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

        Kırklareli Valiliği, kentte etkili olan rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 09:28 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:28
        Kırklareli Valiliğinden karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı
        Kırklareli Valiliği, kentte etkili olan rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.


        Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı önlem alınması gerektiği belirtildi.


        Açıklamada, havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:


        "Soğuk ve rüzgarlı havalarda gerekli önlemleri alalım. Soba bulunan odalarda uyumayalım, soba ve baca temizliğini düzenli yaptıralım. Havasız alanlarda şofben kullanmayalım. Soba kurulumunu doğru yapalım, menfezleri kapatmayalım. Baş ağrısı, baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezini arayalım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

