Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi
Kırklareli'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez ilçe ile Pehlivanköy, Babaeski ve Vize ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının zaman zaman etkisini sürdürdüğü, hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kaydedildi.
