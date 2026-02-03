Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde motosiklet ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı

        Kırklareli Valiliğince, motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:33 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:33
        Valilikten yapılan açıklamada, dün kentteki olumsuz hava koşulları sebebiyle önleyici tedbirler kapsamında motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelere yönelik trafiğe çıkış yasağı uygulandığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, yasağın bugün itibariyle kaldırıldığı belirtildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

