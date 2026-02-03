Kırklareli'nde motosiklet ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı

Kırklareli Valiliğince, motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, dün kentteki olumsuz hava koşulları sebebiyle önleyici tedbirler kapsamında motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelere yönelik trafiğe çıkış yasağı uygulandığı hatırlatıldı. Açıklamada, yasağın bugün itibariyle kaldırıldığı belirtildi.

