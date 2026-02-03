Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, şehit ailesi ziyaretlerine devam ediyor.

        Giriş: 03.02.2026 - 13:37 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:37
        Özderin, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü saldırısında şehit olan Piyade Er Hasan Yayla'nın kardeşi Hüseyin Yayla'yı ziyarette bulundu.

        Ailenin isteklerini dinleyen Özderin, devletin Türk milletinin emaneti olan şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu belirtti.




        - Kaymakam Yıldız'dan muhtarlara ziyaret

        Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, mahalle muhtarlarını ziyarette bulundu.

        Yıldız, İstiklal Mahallesi Muhtarı Ümid Çelikayar'ı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

        Mahallenin ihtiyaçlarına ilişkin Çelikayar'dan bilgi alan Yıldız, daha sonra vatandaşlarla da bir araya geldi.

        Kaymakam Yıldız, daha sonra Yıldız Mahallesi Muhtarı Ümit Öztürk'ü de ziyaret etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

