        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

        Kırklareli Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 17:01 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:01
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Kırklareli Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi.

        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında belediyede yapıldı.

        Toplantıda, zabıta ve itfaiye personelinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinden ücretsiz yararlanabilmesine ilişkin protokol imzalanması görüşüldü.

        Protokole ilişkin Zabıta Müdürü Murat Ülkümen bilgilendirme yaptı.

        Protokolün imzalanması iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanı Derya Bulut'a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

        Kırklareli Ulaşım Kooperatifi Başkanlığınca toplu taşıma ücret tarifesi için zam yapılması talebi de görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Hizmetleri Komisyonuna havale edildi.

        Toplantıda, 18 gündem maddesi görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

