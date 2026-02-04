Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Trakya, 2026'ya 176,5 milyon dolar ihracatla başlangıç yaptı

        Avrupa ve İstanbul'a yakınlığının yanı sıra deniz, demir yolu ve kara yolu gibi lojistik imkanlarıyla yatırımcıların gözdesi haline gelen Trakya, 2026 yılına 176 milyon 503 bin 420 dolarlık ihracatla başlangıç yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:00 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya, 2026'ya 176,5 milyon dolar ihracatla başlangıç yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa ve İstanbul'a yakınlığının yanı sıra deniz, demir yolu ve kara yolu gibi lojistik imkanlarıyla yatırımcıların gözdesi haline gelen Trakya, 2026 yılına 176 milyon 503 bin 420 dolarlık ihracatla başlangıç yaptı.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan yılın ilk ayında demir ve demir dışı metaller sektörü başta olmak üzere elektrik ve elektronik, kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat ürünleri, tekstil, hazır giyim, su ürünleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri gibi ürünler ağırlıklı olarak ihraç edildi.

        Ocak ayında 158 milyon 570 bin 30 dolar ihracatla Tekirdağ bölgenin lokomotifi konumunu korudu. Kırklareli'nden 9 milyon 982 bin 220, Edirne'den de 7 milyon 951 bin 170 dolarlık dış satım yapıldı.

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ihracat, geçen yılın ocak ayına göre artış gösterdi.

        Tekirdağ'dan en fazla ihracat yapılan sektör 39 milyon 994 bin 500 dolarla demir ve demir dışı metaller olarak kayıtlara geçti. Bu sektörü sırasıyla elektrik ve elektronik ile kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

        Edirne ve Kırklareli'nden ise en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edildi.

        Yılın ilk ayında Kırklareli ve Edirne'den en çok ihracat komşu ülke Bulgaristan'a, Tekirdağ'dan da Almanya'ya dış satım yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "Trakya'da kim var" sanat etkinliği
        Kırklareli'nde "Trakya'da kim var" sanat etkinliği
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde kazada kusurlu bulunan İl Özel İdaresi 400 bin lira teminat...
        Kırklareli'nde kazada kusurlu bulunan İl Özel İdaresi 400 bin lira teminat...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde motosiklet ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkış yasağı kal...
        Kırklareli'nde motosiklet ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkış yasağı kal...