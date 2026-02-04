Trakya, 2026'ya 176,5 milyon dolar ihracatla başlangıç yaptı

Avrupa ve İstanbul'a yakınlığının yanı sıra deniz, demir yolu ve kara yolu gibi lojistik imkanlarıyla yatırımcıların gözdesi haline gelen Trakya, 2026 yılına 176 milyon 503 bin 420 dolarlık ihracatla başlangıç yaptı.



AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan yılın ilk ayında demir ve demir dışı metaller sektörü başta olmak üzere elektrik ve elektronik, kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat ürünleri, tekstil, hazır giyim, su ürünleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri gibi ürünler ağırlıklı olarak ihraç edildi.



Ocak ayında 158 milyon 570 bin 30 dolar ihracatla Tekirdağ bölgenin lokomotifi konumunu korudu. Kırklareli'nden 9 milyon 982 bin 220, Edirne'den de 7 milyon 951 bin 170 dolarlık dış satım yapıldı.



Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ihracat, geçen yılın ocak ayına göre artış gösterdi.



Tekirdağ'dan en fazla ihracat yapılan sektör 39 milyon 994 bin 500 dolarla demir ve demir dışı metaller olarak kayıtlara geçti. Bu sektörü sırasıyla elektrik ve elektronik ile kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.



Edirne ve Kırklareli'nden ise en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edildi.



Yılın ilk ayında Kırklareli ve Edirne'den en çok ihracat komşu ülke Bulgaristan'a, Tekirdağ'dan da Almanya'ya dış satım yapıldı.

