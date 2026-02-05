Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak zaman zaman etkisini artırıyor

        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 13:25 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak zaman zaman etkisini artırıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

        Edirne'de sabah saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkisini artırıyor.

        Kent merkezi ve güney ilçelerinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Hem yaya hem de araç trafiğini ara ara etkileyen sağanağın gelecek hafta ortasına kadar aralıklarla sürmesi ön görülüyor. Edirne'de hava sıcaklığı 10 derece olarak ölçülüyor.

        Sağanağın zaman zaman kuvvetli olarak etkili olduğu Kırklareli'nde de polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede babanın renkli fırçası çocuk...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede babanın renkli fırçası çocuk...
        Bu kıraathanede çay 5 lira Babaeski'de her yerde 15-20 liradan satılan bir...
        Bu kıraathanede çay 5 lira Babaeski'de her yerde 15-20 liradan satılan bir...
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde DEAŞ şüphelisi düzensiz göçmenlerle yurt dışına kaçarken yak...
        Kırklareli'nde DEAŞ şüphelisi düzensiz göçmenlerle yurt dışına kaçarken yak...
        Kırklareli'nde kritik su seviyesindeki Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı y...
        Kırklareli'nde kritik su seviyesindeki Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı y...
        Kırklareli İl Genel Meclisi toplantıları devam ediyor
        Kırklareli İl Genel Meclisi toplantıları devam ediyor