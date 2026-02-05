Habertürk
        Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi

        ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile Türk Kızılay iş birliğinde "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:39 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:39
        Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi
        ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile Türk Kızılay iş birliğinde "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kampanyada vatandaşlar kan bağışında bulundu.

        ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İl Başkanı Ferdi Avcı, programda yaptığı konuşmada, dernek olarak iyiliği, dayanışmayı ve insan hayatını her şeyin üzerinde tuttuklarını söyledi.

        Toplumda kan bağışı bilincinin yaygınlaşmasını amaçladıklarını belirten Avcı, bu kapsamda "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı kampanyalar düzenlendiğini ifade etti.

        Avcı, kampanyaya destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

        Kan bağışı kampanyasının yarın sona ereceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

