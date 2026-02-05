Habertürk
        Kırklareli İl Genel Meclisi altyapı ve su kaynaklarını ele aldı

        Kırklareli İl Genel Meclisi altyapı ve su kaynaklarını ele aldı

        Kırklareli İl Genel Meclisi, kent genelindeki altyapı ve su kaynaklarının durumunu değerlendirdi.

        Giriş: 05.02.2026 - 14:26 Güncelleme: 05.02.2026 - 14:26
        Kırklareli İl Genel Meclisi altyapı ve su kaynaklarını ele aldı
        Kırklareli İl Genel Meclisi, kent genelindeki altyapı ve su kaynaklarının durumunu değerlendirdi.

        Kırklareli İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen şubat ayı toplantısının üçüncü birleşimi, önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

        Toplantıda yazılı önergeler okunarak gündeme alındı.

        İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan köylerdeki su sondaj kuyuları, içme suyu şebeke hatları ile kanalizasyon sistemlerinin verimliliğine ilişkin hazırlanan araştırma raporu görüşüldü.

        Gündem maddesi kapsamında Altyapı Hizmetleri Komisyonu raporu meclis üyelerine sunuldu.

        Raporda, 179 köyden 117’sinin içme suyu ihtiyacını sondaj kuyularından, 62’sinin ise doğal kaynaklardan karşıladığı belirtildi. Köylerin 156’sında kanalizasyon altyapısının bulunduğu, 23 köyde ise kanalizasyon sisteminin olmadığı tespit edildi.

        Ayrıca raporda, mevcut altyapılarda kısmi sorunların bulunduğu bilgisine yer verildi.

        Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

