Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde üniversite öğrencileri bilişim suçlarına karşı bilgilendirilecek

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, gençlerin dijital dolandırıcılık ve siber suçlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleneceğini bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 10:53 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde üniversite öğrencileri bilişim suçlarına karşı bilgilendirilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, gençlerin dijital dolandırıcılık ve siber suçlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleneceğini bildirildi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarında IBAN mağduriyetlerinin öne çıktığı, dolandırıcıların banka hesaplarını kullandırmak suretiyle özellikle gençleri hedef aldığı belirtildi.

        Bu kapsamda, Kırklareli Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacağı aktarılan açıklamada, artan bilişim suçları, gençlerin karşılaştığı mağduriyetler ve bu suçların Türk Ceza Kanunu’ndaki yaptırımlarının anlatılacağı kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca, farkındalık çalışmalarının Başsavcılık koordinasyonunda, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yürütüleceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde sis etkili oldu
        Kırklareli'nde sis etkili oldu
        Trakya'da okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı d...
        Trakya'da okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı d...
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde "durgun sulardan geçiş eğitimi" başarıyla tamamlandı
        Kırklareli'nde "durgun sulardan geçiş eğitimi" başarıyla tamamlandı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetiminde 110 koli istavrite cezai işlem
        Kırklareli'nde su ürünleri denetiminde 110 koli istavrite cezai işlem