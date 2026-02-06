Kırklareli'nde üniversite öğrencileri bilişim suçlarına karşı bilgilendirilecek
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, gençlerin dijital dolandırıcılık ve siber suçlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleneceğini bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarında IBAN mağduriyetlerinin öne çıktığı, dolandırıcıların banka hesaplarını kullandırmak suretiyle özellikle gençleri hedef aldığı belirtildi.
Bu kapsamda, Kırklareli Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacağı aktarılan açıklamada, artan bilişim suçları, gençlerin karşılaştığı mağduriyetler ve bu suçların Türk Ceza Kanunu’ndaki yaptırımlarının anlatılacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, farkındalık çalışmalarının Başsavcılık koordinasyonunda, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yürütüleceği ifade edildi.
