        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde odun keserken hızarın üzerine düşen işçi ağır yaralandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 17:03 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:03
        Kırklareli'nde odun keserken hızarın üzerine düşen işçi ağır yaralandı
        Kırklareli'nde odun keserken hızarın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi, tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde kereste kesim atölyesinde çalışan H.K, hızar makinesi ile odun kestiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

        Hızarın üzerine düşen H.K, ağır yaralandı.

        Atölyedeki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı işçi, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

