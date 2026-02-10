Trakya'nın nüfusu 2 milyona ulaştı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ nüfusu 2 milyon 10 bin 474 kişiye ulaştı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2025 yılı istatistiklerini açıkladı.



Buna göre bölgede en çok nüfusa sahip olan il, 1 milyon 208 bin 441 kişi ile Tekirdağ oldu.



Edirne nüfusu 422 bin 438, Kırklareli ise 379 bin 595 kişi olarak açıklandı.

